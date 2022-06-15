У беларусов начнут арестовывать деньги и имущество за просрочки по ЖКХ

Общество
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В Беларуси разрешено наказывать должников по услугам ЖКХ.  Так, если вовремя не оплатить услуги по ЖКУ, у жителя Беларуси могут арестовать деньги на счету, вклады, депозиты или другое имущество, находящееся на хранении в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.

Также за задолженности по коммуналке могут описать и изъять имущество, запретить пользоваться имуществом или установить пределы пользования.

Возможно также временное ограничение права на выезд из Беларуси. Или временное ограничение права управления авто.

В Витебской области серьезно выросли тарифы на услуги ЖКХ. Сколько теперь будем платить?

беларусь ЖКХ общество
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