Более чем миллион долларов будет затрачено исключительно на создание нового фонтана на площади Победы в Витебске

Управление капитального строительства города Витебска проводит закупку оборудования для нового фонтана на площади Победы.
Плоскостной фонтан с 118 струями будет установлен на восточной половине площади Победы, в зоне, где ранее находился до уничтожения сквера в 2009 году, вдоль улицы Ленина.
Требуемый комплект включает в себя арматуру и оборудование для формирования водяных струй и их подсветки, а также гранит для облицовки, представленный плитами из природного камня Дарк и Мароканд.
Планируемые расходы на комплектующие и гранит для фонтана оцениваются примерно в 3 000 000 рублей, которые будут выделены из городского бюджета.
Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Установка оборудования для фонтана должна быть завершена к концу апреля.
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