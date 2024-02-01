Более чем миллион долларов будет затрачено исключительно на создание нового фонтана на площади Победы в Витебске

Управление капитального строительства города Витебска проводит закупку оборудования для нового фонтана на площади Победы.

Плоскостной фонтан с 118 струями будет установлен на восточной половине площади Победы, в зоне, где ранее находился до уничтожения сквера в 2009 году, вдоль улицы Ленина.

Требуемый комплект включает в себя арматуру и оборудование для формирования водяных струй и их подсветки, а также гранит для облицовки, представленный плитами из природного камня Дарк и Мароканд.

Планируемые расходы на комплектующие и гранит для фонтана оцениваются примерно в 3 000 000 рублей, которые будут выделены из городского бюджета.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Установка оборудования для фонтана должна быть завершена к концу апреля.