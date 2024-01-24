В одной из столовых Витебска кормили просроченными котлетами и салатами

Витебск
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В столовой в Витебске подавали устаревшие котлеты и салаты. Работа этой столовой в Витебске была приостановлена по настоянию КГК.

В результате проверки было изъято из обращения более 6 килограммов пищевой продукции с истекшим сроком годности, в том числе салатов, котлет, шоколада, свежих огурцов.

Кроме того, оказалось, что хранение пищевой продукции в столовой осуществлялось в условиях, не обеспечивающих ее защиту от загрязняющих веществ, имелись и другие нарушения санитарных требований, влекущие угрозу здоровью людей.

Работа это объекта общественного питания была возобновлена только после устранения всех нарушений.

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