В Витебске задержан валютчик

Сотрудники БЭП УВД Витебского облисполкома и Городокского РОВД задержали троих местных жителей в райцентре при осуществлении обмена валюты. По данным, 49-летний мужчина произвел обмен $1 тыс. на беларуские рубли с 63-летней пенсионеркой, а 28-летний горожанин получил 120 евро. У валютчика правоохранители изъяли 776 тыс. российских рублей, $55 тыс., а также беларуские рубли и фунты стерлингов.

Протоколы о нарушении установленного порядка проведения валютно-обменных операций составлены в отношении всех участников финансовых операций. Каждому из них грозят штрафы до 150 базовых величин с конфискацией денег.