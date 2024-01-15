В Витебске задержан валютчик

Криминал
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Сотрудники БЭП УВД Витебского облисполкома и Городокского РОВД задержали троих местных жителей в райцентре при осуществлении обмена валюты. По данным, 49-летний мужчина произвел обмен $1 тыс. на беларуские рубли с 63-летней пенсионеркой, а 28-летний горожанин получил 120 евро. У валютчика правоохранители изъяли 776 тыс. российских рублей, $55 тыс., а также беларуские рубли и фунты стерлингов.

Протоколы о нарушении установленного порядка проведения валютно-обменных операций составлены в отношении всех участников финансовых операций. Каждому из них грозят штрафы до 150 базовых величин с конфискацией денег.

В Витебске с крупной суммой задержан валютчик

 

 

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