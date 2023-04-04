В Витебске с крупной суммой задержан валютчик

Сотрудники УБЭП УВД задержали 61-летнего жителя Витебска за совершение незаконных валютно-обменных операций.

Около одного из торговых центров мужчина продал жителю Витебска 10 тысяч российских рублей. При этом у задержанного изъято около 7 тысяч долларов, 27 тысяч беларуских рублей и около миллиона российских.

В отношении обоих участников сделки составлены административные протоколы. За совершение незаконных операций по обмену валюты предусмотрен штраф в размере от 50 до 150 базовых величин с конфискацией денежных средств.