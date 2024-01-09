Как правильно выбрать блок питания для светодиодных лент

Обычно системы освещения состояли из ламп накаливания, люминесцентных и галогенных ламп. Каждая мелочь изменилась с ростом популярности светодиодов, которые широко используются в внутреннем и наружном освещении. Основными движущими силами этого увлечения я являются экономия энергии, длительный срок службы, надежность полупроводниковых устройств и удивительная адаптируемость, которую светодиодные компоненты могут привнести в осветительные приложения. Однако, чтобы повысить их ценность, их необходимо выбирать тщательно.

На все светодиоды подается напряжение, проходит ток, светодиод загорается. Напряжение должно быть равно или превышать прямое падение напряжения на светодиоде (обычно порядка 2–3 В), а ток обычно может составлять 350 мА для светодиода мощностью 1 Вт, что является незначительной номинальной мощностью, используемой в фонарях.

Обеспечьте достаточное напряжение

Самый доступный способ сделать это — использовать источник питания https://esvet.by/catalog/bloki_pitaniya/ac_dc_bloki_pitaniya_12v/ с результирующим напряжением, превышающим правильное напряжение выбранного светодиода, и ограничить существующее напряжение до оптимального значения, определенного производителем светодиода, с помощью резистора. Недостаток этой стратегии заключается в том, что мощность, рассеиваемая резистором, снижает эффективность высоких характеристик светодиодных светильников. Дополнительная проблема этого метода заключается в том, что уровень температуры перехода светодиода влияет на его прямое напряжение. Поскольку выходное напряжение блока питания фиксировано, а напряжение на концах имеющегося ограничителя может меняться, ток светодиода также может изменяться чрезмерно. Эта регулировка тока может повлиять на количество излучаемого света и снизить целостность светодиода.

Управляйте светодиодом при наличии постоянного ресурса

Это позволяет установить ток на максимальное значение, указанное производителем светодиодов, для максимальной производительности и надежности или для достижения точного освещения, необходимого, устраняя влияние уровня температуры, возникающее в результате изменения уровня температуры светодиода или окружающей среды в месте перехода. Одним из преимуществ использования светодиодов в осветительных устройствах https://esvet.by/catalog/bloki_pitaniya/ является простота регулировки яркости освещения. Этого можно добиться, изменяя ток через светодиод пропорционально излучаемому свету. Однако светодиод с током ниже оптимального снижает эффективность и может вызывать небольшие изменения тени.

По этой причине лучший способ — иметь существующий импульс со значением от нуля до максимума, чтобы варьировать средний излучаемый свет. При достаточно высокой частоте человеческий глаз не может воспринимать импульсы как мерцания; это лучший метод измененияя интенсивности света, излучаемого светодиодом. Импульсы тока обычно имеют частоту, определяемую изменением пропорции между отсутствием тока и оптимальным током. Этот подход называется ШИМ (размерно-импульсная модуляция).

Какова необходимая общая мощность?

Одному компоненту освещения может потребоваться лишь определенный процент мощности; однако для сложной системы может потребоваться источник питания мощностью в несколько ватт.

Настройка коллекции

В такой схеме отдельные светодиоды устанавливаются последовательно. Это дает то преимущество, что один и тот же дар течет со всеми. В результате вы получаете одинаковую яркость. Еще одним преимуществом является то, что если один светодиод не вызовет короткое замыкание, другие светодиоды продолжат работать. Однако недостатком является то, что если в поврежденном светодиоде возникает разрыв цепи, ток прерывается, и все остальные светодиоды выключаются. Дополнительным недостатком является то, что если для создания желаемого количества света требуется несколько светодиодов, управляемые напряжения на светодиодах накапливаются, что гарантирует необходимость источника питания с очень высоким результирующим напряжением.

Идентичная планировка

При параллельном подключении светодиоды все равно можно расположить в две или более цепочки светодиодов последовательно. Преимущество состоит в том, что для одного и того же разнообразия светодиодов, то есть для одинаковой яркости, источник питания может иметь более низкое результирующее напряжение; это потому, что у вас меньшее количество светодиодов в каждой цепочке. Дополнительным преимуществом является то, что если один из светодиодов перестает работать, создавая разрыв цепи, различные другие линии продолжают работать, и инструмент все равно может генерировать свет даже при пониженной яркости. Недостаток заключается в том, что одиночный источник питания не может точно контролировать ток каждого сбора. Это связано с тем, что в каждой группе светодиодов могут быть небольшие различия в правильном напряжении. Поэтому гаджету может потребоваться стабилизировать существующее в каждой цепочке, что может снизить общую производительность.