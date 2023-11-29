За «экстремизм» арестован главный ветеринарный врач Миорского района

Судья Ирина Яскевич решила заключить под арест на трое суток главного ветеринарного врача района Александра Кезика. Он признан виновным в том, что был подписан в социальной сети на материалы, признанные «экстремистскими».

На судебном заседании Александр не отрицал факта подписки в Instagram на популярное белорусское издание «Зеркало», включенное в “список экстремистских материалов”.

Судья Яскевич учла “признание вины”, место работы «правонарушителя» и наличие несовершеннолетней дочери. Она приняла решение о трехсуточном аресте Александра Кезика, сообщает центр «Витебская весна».