За «экстремизм» арестован главный ветеринарный врач Миорского района

Беззаконие
Автор Опубликовано

Судья Ирина Яскевич решила заключить под арест на трое суток главного ветеринарного врача района Александра Кезика. Он признан виновным в том, что был подписан в социальной сети на материалы, признанные «экстремистскими».

На судебном заседании Александр не отрицал факта подписки в Instagram на популярное белорусское издание «Зеркало», включенное в “список экстремистских материалов”.

Судья Яскевич учла “признание вины”, место работы «правонарушителя» и наличие несовершеннолетней дочери. Она приняла решение о трехсуточном аресте Александра Кезика, сообщает центр «Витебская весна».

На Витебщине силовики задержали третьего за сутки католического священника

Шесть деканов Полоцкого университета подали заявления об увольнении

государственный терроризм репрессии террор
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.