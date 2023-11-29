Какие китайские авто представлены на белорусском рынке?

Все больше белорусов интересуются китайскими автомобилями. Причины популярности просты – эти авто отличаются современным дизайном, выгодной ценой и неплохим качеством. В списке китайских машин все возможные модели и сегменты – от легковых до грузовых. Поэтому стоит знать, какие китайские марки машин есть в Беларуси, и чем они примечательны.

Китайские автомобили на белорусском рынке представлены такими брендами: Jac, Geely, Exeed, Skywell и Haval. Каждый из этих брендов имеет преимущества, которые делают их востребованными.

Jac

JAC – это китайский производитель легких и тяжелых грузовиков, автобусов, пикапов, универсалов, хэтчбеков и других типов авто. JAC экспортирует свою продукцию в более чем 100 стран мира, включая Беларусь.

Купить автомобиль JAC в Беларуси или заказать тест-драйв можно на JAC. В официальном дилерском центре, который находится в Минске, также можно получить консультацию. Среди моделей Джак, доступных на белорусском рынке, можно выделить:

T6 – современный и мощный пикап, который может перевозить до 1 тонны груза и буксировать до 2,5 тонн. Пикап T6 также обладает повышенным уровнем безопасности и комфорта, имея 6 подушек безопасности, ABS, ESP, камеру заднего вида, круиз-контроль, мультимедийную систему и другие опции.

J4 – стильный и экономичный универсал для семейных поездок и городской езды.

J2 – компактный и динамичный хэтчбек, который подходит для молодых и активных людей.

Geely

Geely – это китайский автоконцерн, который производит легковые автомобили, мотоциклы, электротранспорт и другие виды транспортных средств. Компания была основана в 1986 году и с тех пор значительно расширила свое производство и присутствие на мировом рынке.

В Беларуси Geely производит свои автомобили совместно с белорусской компанией БелДжи. Завод компании по производству автомобилей по технологии полного цикла был открыт в 2017 году в Жодино. Это обстоятельство позволяет снизить стоимость и улучшить качество продукции. В нашей стране Джили можно купить в фирменных дилерских центрах. Среди моделей Geely, которые предлагаются на белорусском рынке, можно выделить:

пикап Atlas;

кроссовер Coolray;

седан Emgrand.

Все перечисленные модели соответствуют экологическому классу Евро-5, а также имеют комфортный салон, надежный двигатель, современный экстерьер и множество полезных опций.

Haval

Отвечая на вопрос, какие китайские марки автомобилей есть в Беларуси, нужно упомянуть бренд Haval. Эта китайская компания специализируется на производстве кроссоверов и внедорожников. Она была основана в 2013 году как суббренд компании Great Wall, которая также производит пикапы, седаны и другие типы авто. Haval является одним из лидеров продаж в Китае и экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира, включая Беларусь.

В Беларуси Haval продают машины с российского завода, который был открыт в 2019 году в Туле. Это обстоятельство позволяет снизить налоги и пошлины, а также ускорить доставку автомобилей. В Беларуси Haval можно купить у официального дистрибьютора. Среди моделей Haval, которые предлагаются на белорусском рынке, можно выделить:

H2 – субкомпактный кроссовер, который дебютировал в 2014 году. Он имеет две версии – Red Label и Blue Label, которые отличаются дизайном. Представленные версии H2 нацелены на разные сегменты рынка.

H9 – полноразмерный внедорожник, который также выпускается с 2014 года. Он также имеет две версии – Red Label и Blue Label. Однако, в отличие от H2, они имеют одинаковую мощность и производительность.

F7 – компактный кроссовер, запущенный в производство в 2018 году. Он имеет версию купе под названием F7x, которая отличается заниженной и заваленной крышей.

Подводя итоги того, какие есть авто из Китая в Беларуси, можно смело сказать, что КНР стала одним из главных игроков на отечественном автомобильном рынке. Китайские автомобили представлены огромным количеством моделей в разных сегментах и ценовых категориях. Это означает, что автоконцерны из КНР могут удовлетворить разные потребности и вкусы покупателей.

Перечень китайских автомобилей с каждым годом становится все большим, выигрывая конкуренцию у машин из Европы, США, России и других стран Азии. Это и неудивительно, учитывая великолепное соотношение выгодной цены, современного дизайна и высокого качества.