За пять дней в Витебской области от гололедных травм пострадали 95 человек

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В прошлый четверг наступила настоящая зима в Беларуси. Уже в полдень 23 ноября для пешеходов и водителей стало сложно передвигаться по улицам, покрытым снегом. Последующие перепады температуры скоро привели к образованию гололеда, с чем многие не были готовы справиться.

В травматологический пункт Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи обратились 95 человек с травмами, полученными из-за гололеда. Среди пострадавших оказались молодежь, трудоспособное население и пожилые граждане.

Некоторые случаи были очень серьёзные и потребовали срочной госпитализации пациентов в медицинские учреждения города.

За неделю в Витебской области от гололедных и холодовых травм пострадали более 300 человек

Витебск и Витебская область непогода происшествия
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