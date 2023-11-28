За пять дней в Витебской области от гололедных травм пострадали 95 человек

В прошлый четверг наступила настоящая зима в Беларуси. Уже в полдень 23 ноября для пешеходов и водителей стало сложно передвигаться по улицам, покрытым снегом. Последующие перепады температуры скоро привели к образованию гололеда, с чем многие не были готовы справиться.

В травматологический пункт Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи обратились 95 человек с травмами, полученными из-за гололеда. Среди пострадавших оказались молодежь, трудоспособное население и пожилые граждане.

Некоторые случаи были очень серьёзные и потребовали срочной госпитализации пациентов в медицинские учреждения города.