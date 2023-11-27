Аккумуляторные батареи для автомобилей имеют свой срок службы, как правило, он составляет 3-5 лет. Продолжительность меняется в зависимости от технологии изготовления, условий эксплуатации и соблюдении советов по обслуживанию.

Найти дату производства автоаккумулятора Зубр можно на верхней части корпуса. Шифр представляет сочетание латинских букв и цифр, которые наносятся по методу лазерной гравировки. Использование лазера позволяет защитить шифр от стирания или размазывания. Если необходимо купить аккумулятор Зубр с самым свежим сроком, обратитесь к 1AK.BY. Как производитель, мы предлагаем самые выгодные условия для вас. А перед тем, как передать батарею вам в руки, мы отправляем накопитель на все нужные этапы проверки. Поэтому вы получаете полностью заряженный, исправный и свежий автоаккумулятор.

Некоторые изготовители в данной маркировке зашифровывают год и месяц выпуска, а также информацию о смене, номере конвейерной ленты, стране выпуска. Приступим к расшифровке данных на автоаккумуляторах Зубр.

Как определить год выпуска аккумулятора Зубр?

Белорусский завод выпускает батареи в нескольких линейках. Каждая предназначена для разных классов автомобилей, и отличаются они своими рабочими характеристиками.

Дата выпуска аккумулятора Зубр

Если до 2021 года Zubr Premium, Ultra и Professional имели сложную и длинную маркировку, то последние модели значительно упростили способ обозначения. Также упростилось нанесение: теперь изготовитель использует механический способ. В настоящее время шифр выглядит как сочетание из 8 символов.

В качестве наглядного примера дешифруем 2005231F:

20 – день, или число месяца;

05 – порядковый номер месяца изготовления, то есть в нашем примере это май;

23 – две последние цифры года изготовления, в примере это 2023 год;

1 – номер смены, то есть первая смена;

F – место изготовления, в данном случае это завод “Zubr Energy”.

Дата на АКБ ZUBR линеек ASIA и AGM

На азиатские машины необходимы определенные батареи из-за специфики конструкции и полярности. Например, большинство азиатов имеют корпус выше, чем аналоги для «европейцев». При этом в ширину они меньше. Поэтому для водителей Toyota, Kia, Subaru и др. производители запускают линейки с маркировкой ASIA.

АКБ, изготовленные по технологии с абсорбированным электролитом AGM, применяются на автомобилях с системой Старт-Стоп, при большом количестве энергопотребителей, а также с системой рекуперативного торможения.

Оба типа этих АКБ производятся на мощностях заводов проверенных европейских партнеров. По этой причине маркировка отличается от предыдущей. Чтобы понять, как расшифровать дату на аккумуляторах Зубр Asia, возьмем в качестве примера G2C2751430006:

G – обозначение страны (Испания);

2 – номер конвейерной ленты;

C – обозначение типа заказа (коммерция);

2 – последняя цифра года, то есть здесь 2022 год;

75 – обозначение месяца, в данном случае июль.

Для дешифровки Zubr AGM возьмем пример 0560232512, и выглядит она следующим образом:

0560 – шифр, который обозначает емкость АКБ (в нашем варианте 60 Ампер-часов);

251 – день года, или здесь – 07.09;

2 – указание года 2021.

Остальные цифры не играют существенной роли для водителя при покупке аккумуляторной батареи.

Заключение

Разобраться с дешифровкой сложных обозначений, знать, где располагается дата на аккумуляторах Зубр, непросто для обычного водителя. Поэтому мы рекомендуем в автомагазине обращаться с консультанту и просить инструкцию к каждой марке. С каждым годом бренды могут менять способ шифрования, к тому же у каждой марки своя специфика обозначения.

Понимание, насколько свежая батарея перед ним, позволяет водителю проездить с ней намного дольше. В среднем накопитель с момента выпуска с завода может храниться до 18 месяцев даже с соблюдением идеальных условий, после этого внутри изделия начинаются необратимые процессы деградации. Чтобы защитить себя и машину от подобных «просрочек», не экспериментируйте и обращайтесь к проверенным продавцам.