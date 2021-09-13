В Витебске появится первый беларуский электробус

В скором времени в Витебске появится новый экологичный вид общественного транспорта, собранный из китайских запчастей на МАЗе.

Пожалуй, единственное отличие электробуса отечественной сборки от старых добрых троллейбусов заключается в том, что, как заявляет производитель, машина имеет запас хода без подарядки аккумуляторов 300 километров.

Для сравнения, электробус Catalyst E2 Max американской компании Proterra проходит без подзарядки аккумуляторов расстояние в 1772 км.

При этом представитель «Витебскоблавтотранс» Петр Кашкар заявляет, что китйско-беаруский электробус «оснащен по последнему слову техники«, в нем даже есть «USB-разъемы, видеокамеры, кондиционер и видеорегистратор».

Электробус имеет 30 посадочных мест.

Планируется, что новый транспорт будет курсировать с конца сентября по маршруту № 46. А также будет совершать дополнительные рейсы по маршруту «Улица 33-й Армии — Вокзал». На данный момент транспортное средство проходит технические испытания и уже скоро начнет работать в Витебске.