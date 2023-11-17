Производство ратраков и шасси BELARUS переносится из Минска в Витебск

Из-за недостатка производственной площади на Минском тракторном заводе производство снегоуплотнительных машин (ратраков) BELARUS МСУ-108 и универсальных шасси BELARUS Ш-406 будет перемещено в Витебск.

Эти задачи теперь будут решаться на Витебском заводе тракторных запасных частей (ВЗТЗЧ), который является частью структуры «МТЗ-Холдинга». Такой шаг позволит не только освободить производственные мощности Минского тракторного завода, но и увеличить объемы производства ратраков МСУ-108 и универсальных шасси Ш-406. Сборка новой техники будет проводиться на территории станкостроительного предприятия «Вистан», которое также входит в состав «МТЗ-Холдинга».

В настоящее время уже начаты подготовительные работы для запуска нового производства. Проходит благоустройство территории, осуществляется закупка необходимого технологического оборудования, оснастки и инструментов. Планируется, что до конца текущего года в Витебске будут собраны прототипы ратраков и универсальных шасси.