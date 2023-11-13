В Толочинском районе на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла в Толочинском районе, где в результате пожара в деревне Жукнево погиб мужчина. Как сообщила пресс-служба МЧС, вызов поступил утром 12 ноября, и спасатели прибыли на место происшествия в 8:20.

Под кровлей дома, когда прибыли подразделения МЧС, уже шёл сильный дым. В ходе осмотра квартиры №1 было обнаружено тело мужчины. Согласно предварительной информации, погибший проживал в доме с разрешения хозяйки квартиры.

Пожар повредил пол, потолочное перекрытие и имущество в доме, а стены квартиры №1 покрылись сажей. В настоящее время проводится проверка, и устанавливается причина пожара. Одной из версий является неосторожное обращение с огнём, возможно, связанное с курением погибшего.