В деревне Белики Витебского района на пожаре погиб мужчина

Пожар
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В ночь с 31 октября на 1 ноября в деревне Белики Витебского района произошел пожар, который унес жизнь одного человека.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило к пожарным в 1:06 утра, и к моменту их прибытия здание уже охвачено пламенем. Часть крыши дома уже обрушилась.

В ходе тушения пожара и разбора обрушившихся конструкций деревянного дома, спасатели обнаружили тело 57-летнего мужчины, который был владельцем жилища. Он обычно проживал в городе Витебске, но ночевал в своем загородном доме.

Из-за пожара были полностью уничтожены крыша и потолок дома, а также повреждены стены и имущество внутри. Кроме того, стоящий рядом с домом внедорожник “Mitsubishi Pajero Sport”, принадлежащий жителю Витебска, также получил повреждения, как сообщает пресс-служба МЧС.

Следственные органы проводят проверку по факту пожара, и в настоящее время устанавливается причина возгорания.

Не стоит забывать, что всего два дня назад, 29 октября, в Оршанском районе произошел другой пожар, в результате которого погибли три человека.

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