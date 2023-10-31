Согласно официальным данным, в сентябре цены на помидоры в Витебской области увеличились более чем в 2,3 раза.

Так, в сентябре после нескольких месяцев снижения цен на овощи, был зафиксирован значительный рост стоимости этой группы продуктов – на 23,3%, что казалось необычным в сезон сбора урожая. Такой резкий рост цен вызван увеличением стоимости помидоров, а также частичным ростом цен на огурцы.

Следует отметить, что цены на морковь, свеклу, репчатый лук и белокочанную капусту в прошлом месяце снизились на 12-16% по сравнению с августом. Однако цены на огурцы выросли на 29,3%, а цены на помидоры подскочили в 2,33 раза.