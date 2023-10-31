Цены на помидоры в Витебской области увеличились более чем в 2,3 раза

Главное
Автор Опубликовано

Согласно официальным данным, в сентябре цены на помидоры в Витебской области увеличились более чем в 2,3 раза.

Так, в сентябре после нескольких месяцев снижения цен на овощи, был зафиксирован значительный рост стоимости этой группы продуктов – на 23,3%, что казалось необычным в сезон сбора урожая. Такой резкий рост цен вызван увеличением стоимости помидоров, а также частичным ростом цен на огурцы.

Следует отметить, что цены на морковь, свеклу, репчатый лук и белокочанную капусту в прошлом месяце снизились на 12-16% по сравнению с августом. Однако цены на огурцы выросли на 29,3%, а цены на помидоры подскочили в 2,33 раза.

Рост цен на товары и услуги будут сдерживать в Беларуси

Витебская область торговля
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.