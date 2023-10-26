Оптовый наркозакладчик задержан в Оршанском районе

Криминал
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Сотрудники наркоконтроля Витебской области, при силовой поддержке ОМОНа, задержали оптового нарушителя в Оршанском районе. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

По следствию установлено, что 34-летний житель Сенно работал в интернет-магазине, занимающемся продажей наркотиков, около двух месяцев. Фигурант получал крупные поставки товара от своего куратора, затем делал из них мелкие дозы и распространял через закладки. По данным следствия, наркотический дилер готовился оборудовать скрытые места для хранения наркотиков на территории Витебской и Могилевской областей.

На месте жительства фигуранта, наркоконтроль обнаружил и изъял 1,2 килограмма особо опасного психотропного вещества мефедрон.

Следователи завели уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. В прошлом он уже был привлечен к уголовной ответственности за кражу, грабеж и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

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