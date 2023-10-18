Под Витебском дикое животное стало причиной ДТП с ребенком

15 октября на кольцевой дороге Витебска произошло столкновение легкового автомобиля с диким животным, что привело к травмам водителя и маленького ребенка.

Согласно информации от Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), на 17-м километре автодороги P-49 водитель “Mercedes” наехал на дикое животное, которое пересекало проезжую часть справа налево, двигаясь в направлении автомобиля.

Авария привела к серьезным повреждениям легкового автомобиля, который вылетел в кювет. В результате происшествия пострадали 37-летний водитель “Mercedes” и 3-летний маленький пассажир, находившийся на заднем сиденье машины, они получили различные травмы. Оба пострадавших были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу для медицинской помощи.

В настоящее время проводится проверка по данному дорожно-транспортному происшествию. ГАИ не раскрывает информацию о том, какое именно дикое животное стало причиной аварии.