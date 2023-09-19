В Лепеле спасателям пришлось доставать младенца из закрывшегося автомобиля

Происшествия
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17 сентября в Лепеле произошел инцидент, когда центральный замок легкового автомобиля случайно закрылся, а внутри оказался младенец, оставленный родителями, которые пошли в магазин.

Семья решила заехать в магазин на Деповской улице районного центра, и, оставив младенца в автомобиле, случайно оставила ключи в салоне. Это привело к автоматическому закрытию центрального замка, блокируя доступ к машине с маленьким ребенком внутри.

Родители быстро заметили произошедшее и немедленно вызвали спасателей. Пожарные специалисты прибыли на место, отогнули угол водительской двери и, используя проволоку, смогли разблокировать центральный замок, освободив малыша.

После этого медики осмотрели ребенка, и ему не потребовалась медицинская помощь.

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