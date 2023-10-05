В Полоцке произошло ДТП с участием мотоциклиста

Авария произошла днём 5 октября на улице Октябрьской.

По предварительной информации, водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем Renault, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki под управлением мужчины 2000 года рождения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Водитель мотоцикла с полученными телесными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения.