В Полоцке произошло ДТП с участием мотоциклиста

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Авария произошла днём 5 октября на улице Октябрьской.

По предварительной информации, водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем Renault, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki под управлением мужчины 2000 года рождения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Водитель мотоцикла с полученными телесными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения.

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