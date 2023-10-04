Где в Витебске пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

В октябре в городе Витебске ожидаются сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где можно будет приобрести плодоовощную продукцию по доступным ценам. Вот расписание и места проведения ярмарок:

7 октября:

Микрорайон Билево (ул. Баграмяна, у дома № 12).

Пролетарская площадь.

Площадка у Дворца культуры в Рубе (ул. Центральная, у дома № 7).

Режим работы ярмарок: с 9.00 до 14.00.

Также 7 октября с 8.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта (пр-т Строителей, 23) будет проводиться ежегодная выставка-продажа продукции учреждений образования области под названием “Восеньскі карагод”. На этом мероприятии планируются продажа сельскохозяйственной продукции, мастер-классы, концерт лучших детских творческих коллективов области, и будет работать “Город мастеров”. Для ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда, заслуженных учителей и работников системы образования Республики Беларусь предусмотрена скидка 10 процентов на реализуемую продукцию.

14 октября:

Торговля развернется на улице Ленина, на участке от остановки “Ратуша” до кафе “Аврора”. Здесь будут предложены продовольственные и непродовольственные товары, плодоовощная продукция, саженцы и многое другое. Ярмарочные мероприятия также пройдут на площади Пролетарской.

21 октября:

Сезонной продукцией можно будет запастись на площади Пролетарской.

28 октября:

Ярмарки состоятся на площади Пролетарской и на улице Ленина (участок от остановки “Ратуша” до кафе “Аврора”).