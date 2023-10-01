Пьяный водитель задержан в Браславе

ДТП
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На перекрестке в центре Браслава экипаж ДПС обратил внимание, как водитель УАЗа при повороте налево не предоставил преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Включив проблесковые маячки, инспекторы подали сигнал об остановке транспортного средства.

При общении милиционеры заметили у 32-летнего нарушителя признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение. При этом в салоне авто находился ребенок. Из пояснений стало понятно, что таким образом отец забирал 5-летнего сына из детского сада.

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ГАИ
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