Пьяный водитель задержан в Браславе

На перекрестке в центре Браслава экипаж ДПС обратил внимание, как водитель УАЗа при повороте налево не предоставил преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Включив проблесковые маячки, инспекторы подали сигнал об остановке транспортного средства.

При общении милиционеры заметили у 32-летнего нарушителя признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение. При этом в салоне авто находился ребенок. Из пояснений стало понятно, что таким образом отец забирал 5-летнего сына из детского сада.