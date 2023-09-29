Как выбрать МФО и оформить выгодный займ на долгий срок

Микрокредит – продукт, который поможет вам быстро решить финансовые проблемы. Он выручит, если не хватает до конца месяца, возникли непредвиденные траты или заболел зуб и его нужно срочно лечить.

Однако, чтобы оценить все преимущества микрозаймов, необходимо правильно выбрать кредитную компанию. Разберемся, на что обращать внимание при выборе МФО.

Преимущества и недостатки микрофинансовых компаний

Главные преимущества МФО, которые сделали микрокредиты популярными в Казахстане, это:

Простота и доступность услуг. Получить микрозайм могут все казахстанцы старше 18 лет, для этого нужен только паспорт, ИИН и доступ к интернету. График работы. Так как услуги предоставляются онлайн, обратиться в компанию можно в любое время суток и день недели. Скорость выдачи. Оформить кредит можно в среднем за 30 минут, что является привлекательным предложением для клиентов. Минимум документов. Для получения займа понадобится только паспорт и ИИН. Гибкие условия. Вы сами выбираете, на какой срок и какую сумму хотите взять. Также в большинстве МФО вы можете продлить срок пользования деньгами или вернуть долг досрочно.

Недостатками МФО называют следующие:

Небольшой кредитный лимит. Новые клиенты получают максимум 50 000 тенге. Ежедневная процентная ставка, которая составляет в среднем 1,75% в день. Ограниченный срок кредитования. Взять займ можно всего на 30 дней.

Однако нужно учитывать, что многие компании предлагают промокоды на скидку, а некоторые еще и позволяют получить долгосрочный кредит на 3 и более месяцев. Чтобы найти список таких МФО, посетите сайт LiveCredit. Там вы легко найдете компании, которые работают на рынке микрокредитования в Казахстане, предоставляют выгодные займы на длительные или короткие сроки. На сайте можно выставить необходимые фильтры и быстро подобрать компанию, в соответствии с вашими требованиями.

Критерии выбора надежной МФО в Казахстане

При выборе компании любую организацию нужно проверить по следующим параметрам:

Юридическая информация. На сайте выбранной кредитной компании обязательно должна быть лицензия, свидетельство о регистрации и финансовая отчетность. Отзывы и репутация. Перед обращением почитайте в интернете отзывы и ознакомьтесь с независимыми рейтингами. Срок работы. Это не ключевой параметр, однако если компания проработала на микрофинансовом рынке много лет, она точно работает прозрачно и предлагает выгодные условия. Условия первого займа. Многие МФО предлагают оформить первый кредит под 0%. Это позволит существенно сэкономить, но следует учитывать дополнительные нюансы льготного кредитования. Последствия просрочки. Узнайте, какие штрафы предусмотрены в случае невыплаты кредита в срок. Некоторые компании взимают только штрафы за просрочку, а другие начисляют еще и пеню.

Уделите время поиску МФО, чтобы не столкнуться с проблемами при сотрудничестве. Также обратите внимание на наличие дополнительных опций. Например, это может быть пролонгация, досрочное погашение или реструктуризация. То есть все, что сделает кредит более комфортным.

Как оформить займ выгодно?

Многие считают, что микрокредит не может быть выгодным из-за ежедневного начисления процентов на тело займа. Но вы можете сделать кредит более комфортным при правильном подходе к оформлению займа.

Для этого нужно:

оформлять кредит в компаниях, которые выдают деньги новым клиентам под 0%;

пользоваться промокодами на скидку;

не допускать просрочки, чтобы не платить штрафы;

вернуть кредит досрочно, в этом случае вы заплатите только за дни фактического пользования займом.

Следует брать только ту сумму, которая вам нужна, и которую вы точно сможете вовремя вернуть. Не надо брать больше “на всякий случай”, так как сумма переплаты напрямую зависит от суммы займа.