Наличные деньги: так ли они нужны?

О степени необходимости наличных денег ведутся споры, но при этом сам факт того, что они нужны, никем не отрицается. В мире не существует ни одной страны, которая смогла бы полностью отказаться от нала, что легко объяснить, несмотря на очевидную потребность в безналичных расчетах, например для внесения средств в игорный клуб лев официальный сайт и дальнейшей игры онлайн. Однако и наличка имеет весомые преимущества, и ее роль в экономике и личном бюджете нельзя недооценивать. Поэтому иметь некую сумму «в чулке» все-таки нужно.

Преимущества наличных денег

У нала есть немало положительных сторон, даже несмотря на то, что безналичные платежи заслуженно считаются более безопасными и без них не обойтись, например, при пополнении Лев казино и посещении интернет-магазинов. Но к несомненным преимуществам физических денег следует отнести:

Универсальность. Наличкой можно рассчитаться в любом офлайновом магазине или офисе компании, предоставляющей те или иные услуги. Более того – они могут стать единственным вариантом оплаты, поскольку даже сегодня не во всех точках продаж есть терминалы для бесконтактных платежей или возможность перечисления с карты на карту. Анонимность. Наличные расчеты стопроцентно конфиденциальны: именно по этой причине многие государства задумываются об их минимизации. Платежи физическими деньгами не оставляют цифрового следа. Это может быть важно для тех, кто заботится о сохранности личной информации и не желает, чтобы его финансовые действия отслеживались. Отсутствие комиссий. Как правило, с налички комиссионные не взимаются. Это дает возможность избежать пусть небольших, но все же расходов при проведении расчетов. Управление бюджетом. Контролировать нал намного проще, чем средства на карте или электронном кошельке. Когда в бумажнике лежат реальные купюры, можно легко ориентироваться в сумме и следить за расходами.

К дополнительным плюсам наличных средств можно отнести и тот факт, что владельцу не нужно беспокоиться об открытии банковского счета. На самом деле многие стараются избегать сотрудничества с банками и всевозможными сервисами – или просто не имеют такой возможности по разным причинам. Оной из последних является независимость налички от технологий. Речь идет о системных сбоях, программных ошибках и тому подобных проблемах. Любая электронная платежная система, какой бы совершенной она ни была, может временно выйти из строя. А наличка доступна всегда.

Для большинства людей это самый удобный способ мелких расчетов, например оплаты за чашечку кофе или билета на проезд в троллейбусе. Если задуматься, то во многих случаях расплачиваться обычными купюрами или монетами значительно проще и быстрее, чем возиться с бесконтактными сервисами. Наличные предпочитают туристы: в другой стране ими легче рассчитываться, да и комиссий за конвертацию не предусмотрено.

Одно из самых весомых преимуществ нала − экономическая стабильность. Физические деньги не связаны с работой финансовых учреждений, которые могут переживать кризисные периоды.

Недостатки наличных средств

К таковым в первую очередь относятся риск потери или кражи. К тому же нал нельзя использовать для покупок онлайн, которые становятся все более популярными. Именно наличные могут быть объектом мошеннических и незаконных действий, так как их движение просто так не отследить. Тем не менее у человека должны быть наличные деньги, поскольку в различных ситуациях их использование не просто оправдано, но и необходимо. При этом никто не отменял современные технологии бесконтактных платежей, предоставляющие пользователям многочисленные функции и обеспечивающие удобные безопасные транзакции. Такие методы расчетов предпочтительны для многих людей.