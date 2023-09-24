Наличные деньги: так ли они нужны?

О степени необходимости наличных денег ведутся споры, но при этом сам факт того, что они нужны, никем не отрицается. В мире не существует ни одной страны, которая смогла бы полностью отказаться от нала, что легко объяснить, несмотря на очевидную потребность в безналичных расчетах, например для внесения средств в игорный клуб лев официальный сайт и дальнейшей игры онлайн. Однако и наличка имеет весомые преимущества, и ее роль в экономике и личном бюджете нельзя недооценивать. Поэтому иметь некую сумму «в чулке» все-таки нужно.
Преимущества наличных денег
У нала есть немало положительных сторон, даже несмотря на то, что безналичные платежи заслуженно считаются более безопасными и без них не обойтись, например, при пополнении Лев казино и посещении интернет-магазинов. Но к несомненным преимуществам физических денег следует отнести:
- Универсальность. Наличкой можно рассчитаться в любом офлайновом магазине или офисе компании, предоставляющей те или иные услуги. Более того – они могут стать единственным вариантом оплаты, поскольку даже сегодня не во всех точках продаж есть терминалы для бесконтактных платежей или возможность перечисления с карты на карту.
- Анонимность. Наличные расчеты стопроцентно конфиденциальны: именно по этой причине многие государства задумываются об их минимизации. Платежи физическими деньгами не оставляют цифрового следа. Это может быть важно для тех, кто заботится о сохранности личной информации и не желает, чтобы его финансовые действия отслеживались.
- Отсутствие комиссий. Как правило, с налички комиссионные не взимаются. Это дает возможность избежать пусть небольших, но все же расходов при проведении расчетов.
- Управление бюджетом. Контролировать нал намного проще, чем средства на карте или электронном кошельке. Когда в бумажнике лежат реальные купюры, можно легко ориентироваться в сумме и следить за расходами.
К дополнительным плюсам наличных средств можно отнести и тот факт, что владельцу не нужно беспокоиться об открытии банковского счета. На самом деле многие стараются избегать сотрудничества с банками и всевозможными сервисами – или просто не имеют такой возможности по разным причинам. Оной из последних является независимость налички от технологий. Речь идет о системных сбоях, программных ошибках и тому подобных проблемах. Любая электронная платежная система, какой бы совершенной она ни была, может временно выйти из строя. А наличка доступна всегда.
Для большинства людей это самый удобный способ мелких расчетов, например оплаты за чашечку кофе или билета на проезд в троллейбусе. Если задуматься, то во многих случаях расплачиваться обычными купюрами или монетами значительно проще и быстрее, чем возиться с бесконтактными сервисами. Наличные предпочитают туристы: в другой стране ими легче рассчитываться, да и комиссий за конвертацию не предусмотрено.
Одно из самых весомых преимуществ нала − экономическая стабильность. Физические деньги не связаны с работой финансовых учреждений, которые могут переживать кризисные периоды.
Недостатки наличных средств
К таковым в первую очередь относятся риск потери или кражи. К тому же нал нельзя использовать для покупок онлайн, которые становятся все более популярными. Именно наличные могут быть объектом мошеннических и незаконных действий, так как их движение просто так не отследить. Тем не менее у человека должны быть наличные деньги, поскольку в различных ситуациях их использование не просто оправдано, но и необходимо. При этом никто не отменял современные технологии бесконтактных платежей, предоставляющие пользователям многочисленные функции и обеспечивающие удобные безопасные транзакции. Такие методы расчетов предпочтительны для многих людей.
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