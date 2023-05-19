Крупнейший банк Беларуси приостановил открытие и пополнение валютных вкладов

“Беларусбанк” приостанавливает открытие договоров и пополнение отдельных ранее открытых валютных вкладов, данная информация опубликована на сайте банка. Изменения коснутся вкладов в евро и долларах, сколько будут действовать новые правила – не сообщается.

Отмечается, что решение вступает в силу во вторник, 23 мая. “Беларусбанк” не будет больше открывать договора и пополнять ранее открытые по некоторым срочным вкладам в евро и долларах.

Данное решение касается таких вкладов, как “Большие возможности”, “Большие возможности онл@йн”, “Отзывный для нерезидентов”, “Безотзывный для нерезидентов” и прочих с различными сроками действия и условиями депозитных договоров.

В “Беларусбанке” отметили, что подробную актуальную информацию о линейке вкладов можно получить в контакт-центре (по номеру147).

По данным отчета банка за 2021 год, более 99% акций “Беларусбанка” находятся в руках государства. При этом есть только три микроакционера, которые не являются резидентами Беларуси – это не компании, а физлица.

Дивиденды банка за 2021 год превысили 102 миллиона белорусских рублей, а прибыль составила 386, 3 млн рублей. Отчет за 2022 год не опубликован.