Почему ночью сильнее болят суставы – причины и решение

При хронических заболеваниях суставов, ночной отдых может превратиться в мучения. Именно ночью появляется, либо усиливается боль. Человек мечется по кровати, не понимая, как побороть боль.

Терпеть болезненные ощущение не нужно. Чтобы избавиться от боли – не обязательно покупать лекарства, стоимостью в джекпот Эльдорадо казино. Рассказываем, почему болят суставы и что делать.

ТОП причины ночной боли в суставах

Как объясняют врачи, причины ночного усиления боли – в следующем:

1. Активность снижает боль.

При артрите, состояние покоя приносит больше боли, нежели умеренная нагрузка. При движении сустав разогревается. Достаточно занятий повседневными делами, чтобы боль ушла. Но стоит человеку лечь неподвижно – болевые ощущения возвращаются.

2. Стресс негативно влияет на суставы.

Сегодня сложно жить, не попадая ежедневно в тревожащие, конфликтные ситуации. В состоянии стресса, организм человека выделяет гормон кортизол. Он призван стимулировать работу организма в опасной ситуации. Постоянное гормональное “подстегивание” негативно влияет на суставы, которые начинают болеть.

3. Постоянный стресс истощает надпочечники.

Постоянное воздействие стресса вызывает патологическое состояние надпочечников – органа, выделяющего кортизол. Результатом становится хроническая усталость – с болевыми синдромами, бессонницей, отсутствием сил и т.д. Помимо боли в суставах, человек долго не способен уснуть ночью. Отчего кажется – именно ночью боль усиливается.

4. Чрезмерные нагрузки также вредны.

Неподвижность при артрите становится причиной болевых ощущений. Однако, повышенные нагрузки также вызывают боль. К завершению дня перегрузка сустава накапливается, вызывая боль.

Как избавиться от ночной боли

Прежде всего – необходимо посетить врача, чтобы установить точную причину болевых ощущений. Боль сигнализирует о наличии хронического процесса, который усугубляется названными выше факторами.

Если речь идет об артрите – он не лечится. Сопроводительная терапия включает обезболивание, устранение факторов, провоцирующих принципы. Однако, существует достаточно других заболеваний, помимо артрита. Врач установит, возможно ли лечение хронического процесса, поможет ли замена сустава и т.д.

В целом, для устранения регулярной ночной боли в суставах – рекомендуется:

Подобрать формат физической активности.

При больных суставах опасны как повышенные нагрузки, так и отсутствие активности. Специалист-физиотерапевт подберет подходящий формат упражнений, включающий растяжку, упражнения на разогрев, эластичность мышц.

Изменить питание.

Неправильное питание – среди главных причин артрита. Для снижения нагрузки на суставы – рекомендуется избавиться от лишнего веса. Сохранять хрящевую ткань эластичной помогает употребление жирной рыбы, желатиновых продуктов (желе, холодец, супы из костей), овощей и фруктов. А вот полуфабрикаты лучше устранить.

Использовать терапию теплом и холодом.

Болезненные ощущения снимаются, если попеременно воздействовать на сустав теплым и холодным. Чередование можно обеспечить кубиками льда из холодильника и миской с очень теплой водой (не кипятком). Рекомендуется сменять теплое и холодное не менее пяти раз.

Полюбить настой имбиря.

Имбирь считается лучшим природным противовоспалительным средством. Поэтому людям с хроническими воспалениями – показано регулярное употребление имбиря. Эффективнее всего действует настой имбиря – свежий нарезанный корень с медом, залитые горячей водой.

Потягиваться перед сном.

Пока не знаете специальных упражнений для своего состояния? Не беда. Начните с “потягушек” перед сном. Они помогают хрящевой ткани сохранять эластичность.