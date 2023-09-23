ДТП в Витебске: пострадал мотоциклист и его пассажирка

Авария произошла 23 сентября около 22 часов в районе дома 15 по проспекту Московскому.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan 1983 года рождения при осуществлении маневра “разворот”, не занял крайнего левого положения на проезжей части и при перестроении в соседнюю полосу не уступил дорогу мотоциклу Honda, под управлением 28-летнего водителя, в результате чего совершил с ним столкновение.
В результате ДТП мотоциклист и его пассажирка 1996 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
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