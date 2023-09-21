В некоторых школах Витебщины отходы продуктов достигают 50%

После выявления случаев, когда в школьных столовых Витебской области были значительные отходы продуктов, Комитет государственного контроля (КГК) планирует организовать “горячую линию” для рассмотрения проблем в системе школьного питания.

На данный момент 75% образовательных учреждений среднего образования в регионе перешли на новые принципы организации питания, включая внедрение современных методов приготовления пищи, расширение ассортимента блюд с учетом здорового и вкусного питания, и изменение режима приема пищи.

Однако было выявлено, что некоторые школы не были готовы к этим изменениям. Они не оборудованы необходимым оборудованием для приготовления разнообразных блюд, а также не имеют достаточно подготовленных специалистов. Кроме того, были задержки в предоставлении школьных обедов, превышающие 1 час.

В некоторых случаях уровень отходов продуктов составлял до 50%. Комитет госконтроля также обнаружил нарушения санитарных норм и правил, касающихся состояния помещений и оборудования, условий хранения продуктов, а также работы персонала столовых.

Для решения этих проблем и обеспечения школьников качественным и востребованным питанием 21 сентября будет запущена “горячая телефонная линия”. В рамках этой инициативы будут рассматриваться вопросы, связанные с достаточностью персонала в столовых, удобствами измененного режима приема пищи, своевременностью предоставления пищи, а также уровнем качества и популярностью блюд.

Заявления будут приниматься с 10:00 до 17:00 (с перерывом с 13:00 до 14:00) по телефону: 8 (0212) 37-54-53.