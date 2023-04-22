С 22 апреля в Беларуси дорожает школьное питание

C 22 апреля цены школьного питания увеличиваются единовременно на 6-11 процентов для отдельных категорий обучающихся в зависимости от типов и видов учреждения, еще учитывается время пребывания и возраст детей и других обучающихся.

Например, на 6-8 процентов дорожает питание в начальных, базовых и средних школах, а также в гимназиях-колледжах искусств и вузах для обучающихся, осваивающих образовательные программы общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, а также в спецшколах в зависимости от их типа и вида, времени и возраста учеников.

Также на 6 процентов подорожает питание для обучающихся 6-10 и 11-13 лет, которые живут в общежитиях и получают пятиразовое питание. В санаторных школах-интернатах питание подорожает на 6-7 процентов.

А в учреждениях среднего специального, высшего и допобразования для взрослых денежные расходы на питание увеличены на 11 процентов при одноразовом и на 8 при трехразовом питании.

В оздоровительных лагерях и для обучающихся, которые живут в общежитии Белорусской хореографической гимназии-колледже питание подорожает на 6-7 процентов. А в образовательно-оздоровительных и оздоровительных лагерях, где дети находятся круглые сутки, а также Национальном детском технопарке его цена вырастет на 7 процентов.

Сразу на 10 процентов подорожает питание для участников образовательных и других мероприятий из числа обучающихся в учреждениях образования.

При организации питания в учреждениях образования для обучающихся в возрасте 5 лет допускается применение норм питания и денежных норм расходов на питание для обучающихся возрастной группы 6-10 лет.