Как получить займ без отказа: главные секреты

Микрофинансовые компании характеризуются высоким показателем одобрения и лояльным отношением к клиентам. Считается, что такие организации выдают деньги в 85% случаев. И это действительно так, взять микрозайм могут даже те, у кого плохая кредитная история, нет официального трудоустройства или нестабильный доход.

Кому дадут деньги в МФО и что для этого нужно?

Микрофинансовые организации выдвигают всего несколько требований к клиентам:

Возраст от 18 до 65 лет. Наличие гражданства Республики Казахстан. Стабильный источник дохода. Полная дееспособность.

Для оформления займа понадобится только паспорт, ИИН и банковская карта. Дополнительные справки, подтверждение доходов, залоги и поручители не нужны. Процедура оформления проходит через интернет, поэтому обратиться в МФО можно в любое время и день недели.

Микрофинансовые компании предлагают получить деньги на карту или наличными, В любом случае заполнить заявку можно онлайн, не выходя из дома. Но если вы хотите получить кредит наличными, необходимо будет посетить офис организации для получения средств. Делается это уже после одобрения заявки, которую также можно подать через интернет.

Процесс подачи заявки максимально простой. Нужно указать сумму и срок на кредитном калькуляторе, заполнить заявку и дождаться решения компании. Это занимает до 15 минут. Решение приходит в виде СМС-сообщения. Если оно было положительным, необходимо подписать кредитный договор и получить денежный перевод.

Как гарантированно получить одобрение?

Несмотря на высокий показатель одобрения заявок в МФО, отказы тоже возможны. Причиной отказа могут быть ошибки в заявке, недостоверная информация или плохая кредитная история.

Мы собрали актуальные советы, которые точно помогут повысить вероятность одобрения заявки:

Выбирайте организацию с подходящими условиями кредитования. Это легко сделать на сайте NaCredit, который собрал все актуальные предложения от микрофинансовых компаний. Переходите на сайт каталога https://nacredit.kz/, и выбирайте МФО без отказа, условиям которой вы соответствуете. При первом обращении указывайте небольшую сумму и срок займа. Заявки, оформленные на период до 10 дней, одобряют чаще. Внимательно проверяйте поля заявки. Микрофинансовые компании используют систему кредитного скоринга, принимая решение по заявке. В этом случае заявки рассматривают автоматически, поэтому ошибка в личных данных может привести к отказу. Указывайте только достоверные данные в заявке. Некоторые заемщики хотят показаться лучше, чем есть на самом деле, и преувеличивают доход или должность при заполнении заявке. Однако любая попытка привести сервис в заблуждение приведет к отказу. Подавайте заявку сразу в несколько организаций. Это увеличивает шансы минимум в 2 раза.

Придерживайтесь этих простых рекомендаций, и повышайте вероятность одобрения до 90%!

Когда стоит обратиться в МФО?

Обратиться к услугам микрофинансовой организации стоит в случае, когда срочно нужна небольшая сумма или деньги понадобились поздно вечером. Такие компании работают без выходных, то есть в МФО легко можно взять деньги даже в воскресенье или праздник. Благодаря онлайн выдаче средств и быстрому рассмотрению заявок, микрофинансовые конторы выручают практически в любых жизненных ситуациях. К их услугам обращаются, чтобы перехватить до зарплаты, починить авто или воспользоваться выгодным предложением магазина.

Но стоит учитывать, что компании отличаются высокими штрафами за просрочку и нарушение условий договора. Поэтому брать деньги нужно лишь в том случае, когда вы уверены, что сможете вернуть их вовремя. Грамотный подход к кредитованию и адекватная оценка своих возможностей делает микрозаймы выгодными и комфортными.