Лукашенко потребовал наладить стабильную работу Миорского металлопрокатного завода

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Александр Лукашенко в рамках рабочего визита посетил Миорский металлопрокатный завод. Он встретился с коллективом завода и руководством, и потребовал наладить работу предприятия, сделать все возможное, чтобы не допустить банкротства Морского металлопрокатного завода.

Лукашенко пообещал присвоить Героя Беларуси за восстановление работы Миорского завода, а также заявил, что все долги, которые накопило предприятие, государство берет на себя.

«Мы же не можем кувыркаться: поработали, остановили, снова поработали, остановили. Тут же люди работают», — подчеркнул он.

Отметим, что Миорский металлопрокатный завод — единственный производитель жести электролитического лужения и холоднокатаного листа в Беларуси, аналогов которого нет на всем постсоветском пространстве.

Завод был введен в эксплуатацию в конце 2020 года после неоднократных переносов. Однако у него уже возникли проблемы с выплатой кредитов. Одна из причин произошедшего: по итогам 2021 года прибыль оказалась в 10 раз меньше запланированной — только 90 млн беларуских рублей.

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Витебская область Лукашенко Миорский металлопрокатный завод
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