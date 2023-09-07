В Витебске горела квартира: погибла пенсионерка

Днем, 6 сентября, витебским спасателям поступил тревожный звонок: горит квартира по проспекту Фрунзе.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома.

Работниками МЧС в составе звена газодымозащитной службы в комнате на диване была обнаружена хозяйка квартиры, 1957 года рождения. Женщина находилась без сознания. Спасатели вынесли ее на свежий воздух и передали медработникам. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть.

В результате пожара квартиры в комнате повреждены стены, пол, имущество, закопчен потолок. Причина пожара устанавливается.