В Витебске горела квартира: погибла пенсионерка

Витебск
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Днем, 6 сентября, витебским спасателям поступил тревожный звонок: горит квартира по проспекту Фрунзе.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома.

Работниками МЧС в составе звена газодымозащитной службы в комнате на диване была обнаружена хозяйка квартиры, 1957 года рождения. Женщина находилась без сознания. Спасатели вынесли ее на свежий воздух и передали медработникам. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть.

В результате пожара квартиры в комнате повреждены стены, пол, имущество, закопчен потолок. Причина пожара устанавливается.

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