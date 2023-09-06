Как выбрать диван для ежедневного сна: главные критерии, советы специалистов

Диван для ежедневного сна должен обладать расширенными параметрами. Кроме дизайна, материала обивки и формы нужно подобрать спальное место и удобный механизм раскладки.

Выбор по габаритам

Для комфортного сна взрослому человеку необходимо спальное место длиной 195-200 см. Если вы ищете диван-кровать для двоих, минимальная ширина матраса должна составлять 160 см. При этом необходимо учитывать размер помещения и расположение дивана, чтобы он не загромождал пространство.



Важно: габариты конструкции имеют значение не только для эксплуатации, но и при установке. Уточните габариты упаковки товара и замерьте дверные проемы перед тем, как заказать доставку мягкой мебели на дом.

Выбор по форме

Оптимальные формы мягкой мебели для ежедневного сна:

прямые – не занимают много пространства и подходят даже для небольшого помещения;

угловые – предоставляют большую площадь поверхности для сна.

Модульные или полукруглые модели лучше не рассматривать, если вы собираетесь использовать диван в качестве кровати.

Механизм трансформации

Главное в механизме раскладки – легкая эксплуатация. Перед покупкой проверьте свои силы в шоу-руме, попросив консультанта разложить и сложить конструкцию.

Механизмы раскладки диванов, удобные для регулярного использования:

аккордеон – компактен в сложенном виде и подойдет для просторных помещений;

дельфин – чаще используют в угловых диванах;

книжка – классический, долговечный механизм, с единственным минусом – требуется отодвигать диван от стены при раскладке;

еврокнижка – облегченный вариант книжной раскладки с ящиком для хранения.

Механизм должен выдерживать ежедневные нагрузки, поэтому уточните у производителя данные о сроках гарантийного обслуживания.

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Каркас

Каркас может быть выполнен из следующих материалов:

натуральное дерево;

металл;

ДСП.

Обращайте внимание на отсутствие скрипа, устойчивость к температурным условиям в помещении и показателям влажности.

Наполнитель

Для диван-кровати лучше подобрать пружинный наполнитель, который обладает ортопедическими свойствами. Это могут быть зависимые блоки – бюджетный вариант или система независимых пружинных блоков, повторяющих изгибы тела для комфортного и здорового сна.

Материал обивки

Покрытие дивана несет не только эстетическую функцию. Обивка должна быть мягкой на ощупь, износостойкой и легко очищаться от загрязнений:

рогожка – прочный материал двойного плетения, который не подвержен растяжениям;

жаккард – презентабельный внешний вид для классических интерьеров;

шенилл – бархатистый материал со сложной структурой рисунка плетения;

гобелен – плотная ткань пестрой расцветки.

Для ежедневного сна лучше не выбирать кожу, велюр и колючие материалы. Цвет обивки зависит от дизайн-концепции интерьера, но не должен быть чрезмерно ярким.

Чтобы выбрать диван для сна опирайтесь на личные предпочтения во время сна и состояние здоровья: жесткость матраса, выдерживаемый вес и мягкость отделочных материалов. Учитывайте качество каркаса, механизм трансформации, а для маленьких квартир ищите варианты с дополнительным местом для хранения.