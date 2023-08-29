Витебск стал самым чистым областным центром Беларуси

Витебск
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Аналитический сервис Numbeo ежегодно составляет и публикует рейтинг городов мира на основании индекса загрязнения. В этом году лидером рейтинга стал город Катманду в Непале.

Среди областных центров Беларуси лидером стал Витебск — показатель составляет 24,14, или «низкий», а вот Минск в мировом рейтинге расположился на 174-й строчке.

В Могилёве и Бресте этот показатель примерно равный — 55,75 и 55,23 соответственно, что также подпадает под умеренный уровень индекса загрязнения. В Гомеле это значение чуть выше 58,16 (но всё также «умеренно»), а вот по Гродно данных нет.

В Витебске есть дерево, которое упорно не желает желтеть

Витебск общество
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