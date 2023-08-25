Готовитесь к релокации или собираетесь освоить новую профессию? А, может, всегда мечтали смотреть фильмы в оригинальной озвучке и читать иностранные книги на родном языке автора? Или хотите завести друзей по всему миру?

Английский является международным языком и используется во многих странах. Он поможет вам легко общаться с людьми разных культур и национальностей.

Хотите начать говорить на английском свободно? Вам точно понравится вот этот Марафон-Бестселлер: https://www.bistromarathon.com

К тому же, это отличный шаг в сторону саморазвития, высокой зарплаты и карьерного роста: большинство учебных материалов, научных исследований, форумов и другой полезной информации представлено именно на английском языке.

Но как выучить иностранный язык быстро и не тратя на это тонны свободного времени? Выход есть — обучение английскому языку онлайн. В чем преимущества? Давайте разберемся на примере популярной онлайн школы Оксаны Долинка BistroEnglish.com:

Гибкость: изучать любой иностранный язык в онлайн школе — это возможность самостоятельно выбирать время и место занятий. Вы можете легко вписать уроки в свой распорядок дня. Все, что вам нужно — время и доступ в Интернет. Отсутствие учебников: вся информация понятно и доступно дается с помощью аудио и видео уроков. Не нужны тетради, самоучители и словари. Главное — слушать, понимать и запоминать. Персонализированный подход: не важно, новичок вы в иностранном языке или хотите расширить словарный запас и подтянуть грамматику — в школах есть курсы для всех ступеней, включая деловой английский и уроки для детей. Экономия: не нужно никуда ехать, покупать дорогостоящие учебники или оплачивать каждый час обучения. Даже если вы не смогли понять урок, его можно повторить столько раз, сколько вам нужно. Причем абсолютно бесплатно: ведь все материалы остаются у вас. Не забывайте, что на курсы периодически действуют скидки и акции, которые позволят вам выучить новый язык с минимальными материальными затратами. Никаких скучных учебников! Учите языки с удовольствием, просто просматривая крутые фильмы, изучая тексты популярных песен или читая художественные рассказы.

Благодаря онлайн курсам вы за короткий срок научитесь понимать английскую речь на слух, запомните новые слова, улучшите навыки разговорной речи и узнаете много полезной информации, начнете понимать и говорить не в официальном стиле, которому учат нас школьные учебники, а на реальном современном разговорном языке.