В Витебской области сотрудник дома-интерната украл у инвалидов 124 тысячи рублей

Витебская область
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В Витебской области сотрудник социального учреждения систематически обворовывал инвалидов, сообщили в МВД.

Установлено, что в рамки служебных обязанностей фигуранта входила помощь недееспособным людям в распоряжении деньгами. Он помогал инвалидам оплачивать их пребывание в доме-интернате, совершать покупки. Однако вместо этого фигурант подделывал документы, чтобы получить возможность получать средства инвалидов, и переводил деньги на свой счет.

Почти все украденные деньги сотрудник дома-интерната потом проигрывал в онлайн-казино. За год с небольшим он украл таким способом 124 тысячи рублей.

Расследуется уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

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