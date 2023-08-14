Современный хирургический корпус появится в Витебской областной клинической больнице

Современный хирургический корпус, станции для автономной работы, площадки отдыха появятся в Витебской областной клинической больнице после реконструкции.
Строительство хирургического корпуса обещает быть крупнейшей строительной площадкой северного региона. Согласно проекту, новый корпус будет объединен с главным надземным переходом. В нем появится приемное отделение, большой операционно-реанимационный модуль, дополнительное реанимационное отделение на 25 коек.
Между тем, в областной клинической больнице в настоящее время ведутся ремонты в отделениях, постепенно увеличивается количество палат.
В Витебской областной клинической больнице проводят уникальные операции по лечению сердечно-сосудистых патологий