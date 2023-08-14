Здравоохранение Витебской области переведут на цифру

Витебская область
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Министерство связи и информатизации одобрило реализацию трех региональных мероприятий в сфере цифрового развития. Согласно предложенным мероприятиям предусматривается создание инфраструктуры в организациях здравоохранения Витебской, Минской и Могилевской областей путем строительства (модернизации) локальных вычислительных сетей, сетей передачи данных.

“Результаты проектов обеспечат создание необходимых условий для развития в организациях здравоохранения необходимых условий для работы сервисов электронного здравоохранения как для населения, так и медицинского персонала, а также в целом будут способствовать повышению качества медицинского обслуживания”, – рассказали в Минсвязи.

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