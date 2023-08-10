Какие объекты социальной инфраструктуры планируется построить в Витебской области в ближайшее время?

В нынешнем году в Витебской области идет строительство детского сада, совмещенного с блоком начальных классов в микрорайоне «Билево» в Витебске, детсадов в Лепеле, Полоцке, Новополоцке.

По словам начальника управления жилищной политики и инвестиций комитета по архитектуре и строительству облисполкома Андрей Пшонко, завершено возведение дошкольного учреждения в новом микрорайоне в Миорах.

Также ведутся проектные работы для строительства еще одного детского сада в микрорайоне Билево в Витебске и многофункционального спортивного комплекса. Осуществляется строительство лечебного корпуса № 2 Витебской областной инфекционной больницы, амбулатории в 9-м квартале микрорайона Билево, а также – поликлиник в Орше и Полоцке.