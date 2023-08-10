В Витебске появится 12 новых остановочных павильонов

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство закупает 12 павильонов, которые собираются установить на пяти улицах областного центра. Запрос ценовых предложений размещен электронной торговой площадке Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен. Это следующие остановочные пункты:

улица Терешковой — «Поликлиника №1» (нечетная);

«Троллейбусная» (нечетная);

«Троллейбусная» (четная);

«Индустриальный колледж» (нечетная);

«Индустриальный колледж» (четная);

«Транспортная» (нечетная);

«Транспортная» (четная);

улица Петруся Бровки — «Московская» (нечетная);

проспект Людникова — ОАО «Красный Октябрь» (четная);

проспект Победы — «Университет имени Машерова» (нечетная);

Московский проспект — «школа №11» (четная, 2 павильона).

Согласно техническому заданию павильоны будут с двумя боковыми стенками и крышей из закаленного стекла. Такие остановки в Витебске устанавливают с 2019 года.

Монтировать на остановочных пунктах их будут на протяжении всей осени — по четыре павильона в месяц. Ориентировочная стоимость закупки 100 000 рублей, финансируется она из средств городского бюджета Витебска.