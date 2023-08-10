В Витебске появится 12 новых остановочных павильонов

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство закупает 12 павильонов, которые собираются установить на пяти улицах областного центра. Запрос ценовых предложений размещен электронной торговой площадке Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен. Это следующие остановочные пункты:
- улица Терешковой — «Поликлиника №1» (нечетная);
- «Троллейбусная» (нечетная);
- «Троллейбусная» (четная);
- «Индустриальный колледж» (нечетная);
- «Индустриальный колледж» (четная);
- «Транспортная» (нечетная);
- «Транспортная» (четная);
- улица Петруся Бровки — «Московская» (нечетная);
- проспект Людникова — ОАО «Красный Октябрь» (четная);
- проспект Победы — «Университет имени Машерова» (нечетная);
- Московский проспект — «школа №11» (четная, 2 павильона).
Согласно техническому заданию павильоны будут с двумя боковыми стенками и крышей из закаленного стекла. Такие остановки в Витебске устанавливают с 2019 года.
Монтировать на остановочных пунктах их будут на протяжении всей осени — по четыре павильона в месяц. Ориентировочная стоимость закупки 100 000 рублей, финансируется она из средств городского бюджета Витебска.
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