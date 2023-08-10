В Витебске появится 12 новых остановочных павильонов

Витебск
Автор Опубликовано

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство закупает 12 павильонов, которые собираются установить на пяти улицах областного центра. Запрос ценовых предложений размещен электронной торговой площадке Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен. Это следующие остановочные пункты:

  • улица Терешковой — «Поликлиника №1» (нечетная);
  • «Троллейбусная» (нечетная);
  • «Троллейбусная» (четная);
  • «Индустриальный колледж» (нечетная);
  • «Индустриальный колледж» (четная);
  • «Транспортная» (нечетная);
  • «Транспортная» (четная);
  • улица Петруся Бровки — «Московская» (нечетная);
  • проспект Людникова —  ОАО «Красный Октябрь» (четная);
  • проспект Победы — «Университет имени Машерова» (нечетная);
  • Московский проспект — «школа №11» (четная, 2 павильона).

Согласно техническому заданию павильоны будут с двумя боковыми стенками и крышей из закаленного стекла. Такие остановки в Витебске устанавливают с 2019 года.

Монтировать на остановочных пунктах их будут на протяжении всей осени — по четыре павильона в месяц. Ориентировочная стоимость закупки 100 000 рублей, финансируется она из средств городского бюджета Витебска.

В Витебске планируется замена всех киосков «Белсоюзпечать» на павильоны нового улучшенного архитектурного образца

Витебск обустройство
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.