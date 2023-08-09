12 августа в Витебске пройдет картофельный фестиваль

Витебск
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В субботу 12 августа на площади Свободы в Витебске состоится гастрономический фестиваль «Бульба-Картошка-Potatoes», где можно будет не только отведать блюда из картофеля, но также увидеть, как его выращивают из пробирки.

Мероприятие состоится возле Летнего амфитеатра. Уже с 10 утра здесь будут работать различные интерактивные площадки.

В 12.00 состоится открытие конкурса на звание лучшего района по приготовлению беларуских блюд из картофеля.

Картофельный фестиваль будет проходить до 22.00. Здесь будет организована концертная программа, состоится чемпионат по скоростной сборке спилс-карт, будут работать игровые площадки, множество выставок-дегустаций блюд из картофеля и многое другое.

Какой фестиваль самый жаркий?

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