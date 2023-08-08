В Витебске во время грозы произошло сразу 4 пожара

Витебск
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В Витебске продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Скорость порывов ветра в городе достигала 21 метра в секунду. В регионе зафиксированы повреждения кровли и автомобилей.

В результате ухудшения погоды спасатели продолжают выезжать на ликвидацию последствий упавших деревьев. В Ушачском районе в результате падения деревьев травмирован ребенок, 2019 года рождения и женщина, сейчас они госпитализированы. Известно о еще одном травмированном мужчине в Лиозненском районе.

Зафиксировано 32 случая падения деревьев, повреждено 3 легковых автомобиля, кровли двух частных жилых домов в Глубокском районе.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, к ликвидации прохождения сильного ветра и гроз задействованы все службы реагирования.

Из-за сильного ветра без света периодически оставались более 900 населенных пунктов

Витебск погода происшествие
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