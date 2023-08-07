В Оршанском районе задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

Инцидент произошел сегодня ночью вблизи дома № 9 по улице Оршанской в городе Барань.

В приемный покой УЗ “ОГБ №1 г.Орши” обратился 49-летний местный житель с жалобами на боль в бедре. В ходе беседы стало известно, что на него был совершен наезд.

Со слов мужчины, он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, совершивший наезд, с места аварии скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий спустя несколько часов сотрудники УГАИ УВД Витебского облисполкома и ОГАИ Оршанского РУВД установили марку автомобиля и задержали водителя. Им оказался 27-летний местный житель, который не имеет права управления транспортным средством.