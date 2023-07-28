В Витебске трамваи не будут ходить по улицам Буденого, Космонавтов и Титова

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В Витебске из-за ремонта дороги в течение нескольких дней не будет трамвайного сообщения на улицах Буденого, Космонавтов и Титова.

Движение трамваев по маршрутам №№ 6, 8 и 9 на этих улицах будет закрыто с 23: 00 28 июля до 5:00 30 июля. В этот период трамваи указанных номеров будут осуществлять движение по измененным маршрутам:

  • №6 – «улица М.Горького -ул.Герцена- проспект Черняховского – кольцо Лучеса» и обратно;
  • №8 – «улица П.Бровки – Московский проспект – проспект Черняховского улица Зеленогурская – улица М.Горького» и обратно;
  • №9 – «улица М.Горького – ул.Зеленогурская – Московский проспект – проспект Фрунзе» и обратно.

В связи с этим, как сообщает «Витебскоблавтотранс» 29 июля дополнительно организуется работа транспорта по автобусному маршруту №43(Б) «Железнодорожный вокзал – Бителево» и троллейбусному маршруту №13 «Микрорайон Фрунзе – Железнодорожный вокзал – Бителево».

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Витебск транспорт
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