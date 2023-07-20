5-летняя девочка упала в 10-метровый колодец в Глубокском районе

Витебская область
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Очередное ЧП, связанное с падениями в открытые колодцы, приключилось в Глубокском районе. На этот раз беда случилась с ребенком. Девочка собирала ягоды на заброшенном участке и, оступившись, провалилась в бетонную яму, подробности сообщает МЧС.

Спасателям о ЧП сообщили 18 июля, в 17:46: ребенок в деревне Лучайка Глубокского района провалился в колодец. Однако к приезду МЧС пятилетнюю девочку уже спасли.

Оказалось, вместе с сестрой она собирала ягоды на заброшенном участке. Оступилась и провалилась в колодец. Сестра побежала домой и рассказала все матери, та пыталась с помощью веревки достать ребенка, но ничего не вышло.

Женщина позвонила спасателям и стала звать соседей на помощь. Один из них, пенсионер, опустил в колодец лестницу, спустился вниз и помог девочке выбраться.

Ребенка осмотрели медики, девочка попала в больницу с общим переохлаждением.

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Витебская область происшествие
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