5-летняя девочка упала в 10-метровый колодец в Глубокском районе

Очередное ЧП, связанное с падениями в открытые колодцы, приключилось в Глубокском районе. На этот раз беда случилась с ребенком. Девочка собирала ягоды на заброшенном участке и, оступившись, провалилась в бетонную яму, подробности сообщает МЧС.

Спасателям о ЧП сообщили 18 июля, в 17:46: ребенок в деревне Лучайка Глубокского района провалился в колодец. Однако к приезду МЧС пятилетнюю девочку уже спасли.

Оказалось, вместе с сестрой она собирала ягоды на заброшенном участке. Оступилась и провалилась в колодец. Сестра побежала домой и рассказала все матери, та пыталась с помощью веревки достать ребенка, но ничего не вышло.

Женщина позвонила спасателям и стала звать соседей на помощь. Один из них, пенсионер, опустил в колодец лестницу, спустился вниз и помог девочке выбраться.

Ребенка осмотрели медики, девочка попала в больницу с общим переохлаждением.