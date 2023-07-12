Мошенники лишили жителей Постав, Орши и Глубокого почти Br60 тыс

Витебская область
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Преступники продолжают активно уводить деньги со счетов доверчивых жителей области. Людям звонят через мессенджеры и под предлогом аннулирования якобы взятых кредитов уговаривают оформить на себя займы на крупные суммы.

Так почти 15 тысяч кредитных денег потеряла 48-летняя жительница Орши. На такой же «развод» в этот же день попала и 61-летняя медсестра из Постав. И вновь сумма кредита оказалась в районе 14 тысяч рублей.

Однако больше всего перевел злоумышленникам мужчина из Глубокого. Его походы по банкам закончились займом почти на 32 тысячи. Все они до копейки перекочевали в карманы мошенников. От еще большего дефицита семейный бюджет уберегла супруга потерпевшего. Именно она заметила неладное в поведении мужчины и вызвала милицию. Запуганный житель райцентра настолько поверил своим криминальным кураторам, что долгое время отказывался беседовать с правоохранителями, считая их ненастоящими.

Житель Витебска осужден за мошенничество в особо крупном размере

Витебская область криминал мошенничество
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