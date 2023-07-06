В Браславском районе утонул 60-летний мужчина, который вместе с двумя другими перевернулся на лодке.

Утром 5 июля приятели отдыхали в одной из деревень Браславского района, где распивали спиртное. Подогретые алкоголем товарищи решили покататься на лодке по озеру Струсто. На расстоянии около 400 метров от берега 60-летний житель Минска встал на ноги и, потеряв равновесие, упал в воду. Лодка опрокинулась и все мужчины оказались в воде.

Вплавь они стали добираться к берегу. К слову, 60-летний минчанин не умел плавать и товарищи помогали ему выбираться из воды. На берегу оказали первую помощь, однако безуспешно.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.