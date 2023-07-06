В Браславском районе утонул 60-летний мужчина

Витебская область
Автор Опубликовано

В Браславском районе утонул 60-летний мужчина, который вместе с двумя другими перевернулся на лодке.

Утром 5 июля приятели отдыхали в одной из деревень Браславского района, где распивали спиртное. Подогретые алкоголем товарищи решили покататься на лодке по озеру Струсто. На расстоянии около 400 метров от берега 60-летний житель Минска встал на ноги и, потеряв равновесие, упал в воду. Лодка опрокинулась и все мужчины оказались в воде.

Вплавь они стали добираться к берегу. К слову, 60-летний минчанин не умел плавать и товарищи помогали ему выбираться из воды. На берегу оказали первую помощь, однако безуспешно.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Пенсионер утонул в реке в Витебском районе

Витебская область происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.