Кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева перевели в колонию в Витебской области

Политик Андрей Дмитриев, лидер ликвидированной «Говори правду» и кандидат на президентских выборах 2020 года, переведен из СИЗО-1 Минска в колонию «Витьба»

Это произошло 28 июня. Ранее, 23 июня, Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу политика и оставил его приговор в силе.

Дмитриева направили в исправительную колонию №3 в поселке Витьба под Витебском.

В данной колонии сейчас содержатся 104 человека, признанных политзаключенными. Среди них — юрист штаба Бабарико Максим Знак, правозащитник Леонид Судаленко, экс-директор БелаПАН Дмитрий Новожилов, экс-следователь Евгений Юшкевич, активист Максим Винярский, экс-помощник прокурора Евгений Бабак.

Андрея Дмитриева 6 апреля 2023 года приговорили к 1,5 года лишения свободы по ч. 1 ст. 342 УК «Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Его задержали 11 января и обвинили в участии в протестах после выборов 2020 года. Политику вменили в вину участие в акциях протеста в августе и сентябре 2020 года в Минске.

В начале мая у Андрея Дмитриева умерла мать, которая тяжело переживала заключение сына. На похороны его не отпустили.