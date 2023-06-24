В Витебске начал работу ресторан-теплоход

Главное
Автор Опубликовано

Внимательные горожане уже заметили новенькую пристань на Двине прямо под театром. С 23 июня теплоход начал свою работу в качестве ресторана.

Теперь отдыхать можно будет с красивыми видами на город прямо у воды. Такого формата ресторана в Витебске ещё не было.

Пока планируется, что ресторан будет работать 20 дней — с 23 июня до окончания Славянского базара. Что потом? Покажет время и, возможно, интерес горожан и гостей Витебска.

24 июня в Витебске можно бесплатно посетить увлекательную экскурсию и пройти квест

Витебск жизнь общество
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.