В Витебске начал работу ресторан-теплоход

Внимательные горожане уже заметили новенькую пристань на Двине прямо под театром. С 23 июня теплоход начал свою работу в качестве ресторана.

Теперь отдыхать можно будет с красивыми видами на город прямо у воды. Такого формата ресторана в Витебске ещё не было.

Пока планируется, что ресторан будет работать 20 дней — с 23 июня до окончания Славянского базара. Что потом? Покажет время и, возможно, интерес горожан и гостей Витебска.