24 июня в Витебске можно бесплатно посетить увлекательную экскурсию и пройти квест

Витебск
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Бесплатные экскурсии и музейный квест проведут для гостей и жителей Витебска 24 июня. Местом проведения станет художественный музей (ул. Ленина, 32).

В 11.00 участники объединения «Экскурс и я» Витебского областного дворца детей и молодёжи проведут экскурсию «Загадки древнего города (часть первая)».

Можно будет услышать множество необычных и интересных фактов, городских историй, событий и легенд.

Вторую часть экскурсии проведут в 14.00.

В 17.00 на квесте «Тайны Художественного музея» можно будет узнать, какие сокровища хранит музей, насладиться прекрасными произведениями искусства, получить вдохновение и положительные эмоции.

Побывать на виртуальных экскурсиях предлагает Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник

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