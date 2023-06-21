Какой насос больше подходит для перекачивания воды

Выбор подходящей модели насоса необходимо начать, определив класс такого оборудования, а также те цели, для которых оно будет применено. К примеру, для полива приусадебных насаждений из близлежащего водоёма стоит использовать дренажный насос погружного типа. С его же помощью осушаются при необходимости подвалы, погреба и другие залитые водой помещения.

При использовании воды очищенной, без мусора и других включений, можно выбрать поверхностный либо погружной скважинный насос. С его помощью подачу воды осуществляют в водопровод и оросительные системы. Если требуется перемещать внушительный объём воды, то остановить свой выбор придётся на циркуляционном процессе.

Всё оборудование подобного типа делится на профессиональное и бытовое. Первое отличается высокой степенью производительности.

Топливо или электричество

Источник энергии для будущего насоса стоит определить заранее. Если на территории нет точек подключения к сети, то лучше выбрать оборудование, работающее на жидком топливе. Автономные насосы активно применяются в противопожарных, коммунальных и спасательных службах.

Также каждый насос для воды следует оценить по мощности, напору, производительности и глубине всасывания. От мощности зависят те нагрузки, которые способен выдержать насос на протяжении определенного периода. Естественно, чем он мощнее, тем выше будет его производительность.

Напор учитывается с учётом показателей вертикального расстояния от места водозабора до поверхности земли. Что касается глубины всасывания, то она характеризует, насколько протяжёнными будут скважина или колодец, используемые для забора воды. Самые минимальные значения указаны для поверхностных моделей.

Производительность насоса, независимо от его типа, зависит от количества кранов в доме, а также тех, кто в нём проживает. В сутки на одного человека рассчитывается один кубический метр, то есть 1 000 л воды.

Уделить внимание следует также тому материалу, который использован для изготовления корпуса насоса. Так, например, чугун будет тяжелее, но шумопоглощение у него выше. Малым весом отличаются аналоги из нержавеющей стали либо ударопрочного пластика, но в этом случае о шумоизоляции придётся забыть.

Правильный выбор насоса

Каждую модель производитель оснащает определёнными аксессуарами. На оснастке экономить точно не стоит, качество её зачастую является одним из основополагающих факторов, от которых зависит длительность и эффективность работы конкретного агрегата. Что-то в результате можно будет докупить, если потребуется.